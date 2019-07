Calciomercato Roma, Mariano Diaz alternativa a Higuain: summit con gli agenti domani

La Roma incontrerà domani gli agenti di Mariano Diaz, attaccante in uscita dal Real Madrid: è lui l'alternativa a Higuain.

La studia il piano per regalare il nuovo centravanti a Fonseca: la dirigenza giallorossa ha messo in cima alla lista Gonzalo Higuain, ma il piano alternativo risponde al nome di Mariano Diaz, pista che potrebbe diventare calda nelle prossime ore.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', i vertici della Lupa hanno fissato per domani un incontro con gli agenti del centravanti di origini dominicane, ormai in uscita dal a causa della fortissima concorrenza nel reparto.

La prima scelta in casa Roma resta sempre Higuain, che non sembra però ancora pienamente convinto della nuova eventuale destinazione: da qui la soluzione Mariano Diaz come piano B. Gli agenti del giocatore saranno domani nella capitale per chiudere l'affare Jony con la e con l'occasione parleranno anche del giocatore Blancos con i giallorossi.