Calciomercato Roma, Mancini bloccato: 25 milioni all'Atalanta

C'è l'intesa tra Roma e Atalanta per il trasferimento estivo di Gianluca Mancini, valutato 25 milioni. Monchi vuole inserirsi nella corsa a Tonali.

Qualche avvisaglia ci fu nella passata stagione, in quella attuale sono arrivate tutte le conferme che attendevamo: Gianluca Mancini ha solo 22 anni ma può già essere considerato un giocatore su cui puntare a lungo termine.

Di mestiere fa il difensore, ma è come se giocasse in attacco: ben sei le reti in diciotto presenze totali, una ogni tre partite. Ruolino di gran lunga migliore rispetto a quello di altri bomber in netta difficoltà.

Di lui si sono accorte le big del nostro campionato, in particolare la Roma che sembra aver messo la freccia su tutte le altre pretendenti: come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' infatti, i giallorossi avrebbero raggiunto un'intesa di massima con l'Atalanta (le due squadre si affronteranno domenica sul campo di Bergamo) sulla base di 25 milioni per la valutazione del cartellino.

Il trasferimento nella Capitale avverrebbe in estate e non ora: la 'Dea' vuole contare su Mancini fino al termine della stagione, per provare magari a raggiungere quel quarto posto che regalerebbe agli orobici un'impronosticabile qualificazione alla prossima Champions League.

Monchi non si ferma qui: il ds spagnolo sarebbe intenzionato a lottare per il gioiellino del Brescia, Sandro Tonali, ricercato in Italia da Inter e Juventus in primis, dal Liverpool all'estero. Un tentativo venne fatto qualche mese fa: 12-13 milioni la richiesta di Cellino, attualmente aumentata a causa del rendimento monstre del 18enne centrocampista.

Ziyech ha invece chiuso all'ipotesi di un arrivo a Roma, soltanto sfumato a luglio.