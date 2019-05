Calciomercato Roma, Mancini 'alleato' per Zaniolo: il CT gli consiglia di restare

Roberto Mancini, durante un colloquio a Coverciano, avrebbe consigliato a Zaniolo di restare alla Roma per continuare a crescere.

E' stato senza dubbio la rivelazione di questa ma oggi il futuro di Nicolò Zaniolo , arrivato alla solo la scorsa estate dall' come contropartita dell'affare Nainggolan, è già un rebus.

Il giovane talento del calcio italiano infatti è finito nel mirino dei top club e l'agente ha pubblicamente chiesto alla Roma un adeguamento del contratto, mossa che non è troppo piaciuta ai giallorossi e in particolare a Francesco Totti.

E chissà che proprio le voci sul futuro non abbiano inciso sul rendimento di Zaniolo, nelle ultime settimane apparso un po' spento rispetto ai fasti di qualche mese fa. Un periodo di appannamento comunque naturale per un giovane e che non preoccupa Mancini.

"È normale che adesso Nicolò stia attraversando un periodo di calo fisico, ma rimane un ragazzo di grande prospettiva, esattamente come lo sono Kean e Tonali. Per me la posizione in cui può rendere meglio è la mezzala, anche perché ha tutto, fisico, fantasia e tiro".

Lo stesso Mancini , che lo aveva convocato in Nazionale quando Zaniolo doveva ancora debuttare in Serie A, secondo 'La Gazzetta dello Sport' ha però approfittato dello stage di Coverciano per parlare col ragazzo e gli avrebbe consigliato di restare alla Roma per giocare con continuità e crescere ancora.

La paura del CT evidentemente è quella che Zaniolo, in caso di trasferimento, trovi meno spazio di quanto ne ha avuto in giallorosso e il tutto proprio nell'anno che porta agli Europei.

Adesso insomma, dopo l'assist indiretto di Mancini, toccherà alla Roma e all'agente di Zaniolo sedersi intorno a un tavolo e trovare la soluzione migliore. Per tutti.