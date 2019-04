Calciomercato Roma, l'agente di Zaniolo risponde a Totti: "Sono sorpreso"

Il futuro di Zaniolo si tinge di giallo. Dopo le parole di Totti a margine di -, infatti, arriva pronta la replica dell'agente Vigorelli sul rinnovo del centrocampista che è finito nel mirino dei top club italiani ed europei.

Poco prima della gara di sabato Totti era sembrato quasi spazientito all'ennesima domanda sul futuro di Zaniolo.

" Un contratto già ce l’ha, per quanto deve firmare, per dieci anni? Quello che ha va più che bene. Ha un contratto da giovane, è arrivato a inizio anno. E vi ricordo che le cose si fanno in due”.

Parole che non sono troppo piaciute all'agente Vigorelli, il quale risponde a Totti dalle pagine de 'Il Messagero'.

"Le parole di Totti mi hanno sorpreso, l’ultimo contatto con la Roma risale ai tempi di Monchi. Ci eravamo ripromessi di vederci a fine stagione per ristrutturare un contratto fatto in un momento diverso. Siamo concentrati sul quarto posto e ci piacerebbe si parlasse più di quanto Zaniolo ha fatto in campo che non degli aspetti contrattuali".