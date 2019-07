Calciomercato Roma, l’agente di Zaniolo: “Nessuna trattativa con altri club”

L’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, fa chiarezza sulla situazione del talento della Roma: “Attendiamo in incontrare Petrachi”.

Solo un anno fa era un talento che non aveva ancora avuto la possibilità di esordire in , oggi Nicolò Zaniolo non solo è uno dei punti fermi della e del nuovo ciclo della Nazionale Azzurra, ma è anche uno dei giocatori più ambiti del calciomercato.

Il suo nome è stato accostato a quello di grandi club, su tutti, e al contempo si è parlato di difficoltà di trovare un’intesa per il rinnovo con i giallorossi, a quanto pare però, almeno per il momento non è previsto alcun trasferimento.

Il suo agente, Claudio Vigorelli, a seguito delle tante voci delle ultime settimane, ha deciso di fare chiarezza attraverso un lungo post pubblicato su Instagram.

“Si è sentito molto parlare in queste ultime settimane di Zaniolo, della Roma e del suo contratto. Considerata l’attenzione mediatica alla quale è stato sottoposto Nicolò a livello nazionale e internazionale, è importante fare alcune precisazioni. Non è mai stata fatta pressione alla Roma o da parte della Roma per il rinnovo del contratto di Nicolò. Con l’ex direttore sportivo Monchi e Ricky Massara avevamo concordato di rivederci al termine della stagione per riadattare il contratto di un giocatore che ha vissuto un’annata straordinaria con 36 presenze e 6 gol tra Serie A e ”.

Per Zaniolo ed il suo agente gli interlocutori all’interno della Roma sono cambiati.

“Dal primo luglio Petrachi ha assunto il ruolo di direttore sportivo della Roma. In attesa di incontrarlo, colgo l’occasione per fargli i complimenti pubblicamente per il suo nuovo incarico e per questa nuova sfida professionale. Petrachi ha già avuto modo di esprimere anche pubblicamente la stima per un giovane di talento come Zaniolo, riconosciuto pubblicamente da autorevoli addetti ai lavori e inserito dal Cies Football Observatory al terzo posto tra gli Under 20 con la valutazione più alta d’Europa. Nicolò è un patrimonio della Roma che ha creduto prima di tutti nel suo talento e come tale dovrà essere preservato. Per questo è fondamentale costruire insieme il percorso più idoneo a valorizzarlo e continuare lo straordinario percorso di crescita anche nella prossima stagione”.

Vigorelli ha quindi escluso la possibilità che siano in atto contatti con altre società.