Calciomercato Roma, l'agente di Coric tuona: "Vogliamo lasciare l'Italia"

Il padre-agente di Ante Coric tuona contro la Roma ai microfoni di 'Index HR, poi però smentisce e raddrizza il tiro in un secondo momento.

Per un giovane che a Roma è esploso, come Nicolò Zaniolo, ce n'è un altro che proprio non riesce a trovare spazio nonostante le grandi aspettative e premesse: Ante Coric.

Il talento croato ha fino a qui disputato solo due spezzoni di partita a Roma, scivolando molto in basso nelle gerarchie di Eusebio Di Francesco, nonostante i tanti infortuni che i giallorossi hanno affrontato a centrocampo. Una situazione, questa, che non lascia per nulla soddisfatto Miljenko Coric, padre e agente di Ante. Lo dimostra ai microfoni di 'Index HR'.

"Mi ha chiamato mio figlio e mi ha detto che vuole lasciare la Roma. Ci sono delle offerte da alcune squadre italiane, ma la società non lo vuole fare partire. Questa situazione a noi non va più bene".

Il padre di Coric si riferisce a dei sondaggi da parte di Sassuolo, Cagliri e Parma. Al momento le trattative non sono veramente partite. Miljenko Coric infine parla anche del trasferimento estivo che ha portato il ragazzo a Roma.

"Volevamo lasciare a tutti i costi la Dinamo Zagabria, perché si erano comportati in modo sbagliato e il rapporto con l'allenatore Zdravko Mamic era insostenibile. Volevamo andare ovunque tranne che in Francia o in Italia, ma sono stato costretto ad accettare la Roma perché l'offerta era buona e dovevamo andarcene". L'articolo prosegue qui sotto

In un secondo momento però, intervistato da 'La Roma 24', il padre di Ante Coric ha voluto smentire le sue dichiarazioni, non negando però proprio tutto.