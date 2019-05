Calciomercato Roma, la madre di Zaniolo: "Juventus? Sono invenzioni"

Soltanto poche ore fa alcune indiscrezioni riportavano alcune presunte dichiarazioni di apprezzamento alla da parte di Nicolò Zaniolo, parole prontamente smentite dalla mamma del giocatore Francesca Costa.

La smentita è arrivata direttamente tramite il gettonatissimo profilo social della madre del giovane talento della :

"Nicolò non ha mai detto nulla di tutto ciò. Non capisco come certi giornalisti possano inventarsi certe cose destabilizzando un ragazzo di 19 anni che si sta impegnando al massimo della sua professionalità. Se lo lasciaste tranquillo ve ne saremmo tutti grati".