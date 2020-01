Calciomercato Roma, Kolarov rinnova fino al 2021: c'è la firma

Aleksandar Kolarov prolunga il suo legame con la Roma: è ufficiale il rinnovo contrattuale del terzino serbo fino al 2021.

La notizia era nell'aria già da tempo ma ora è arrivata finalmente la firma sul nuovo contratto: Aleksandar Kolarov si lega ulteriormente alla con il prolungamento contrattuale fino al 2021, c'è l'annuncio della società giallorossa.

Soddisfatto anche il diretto interessato, che ha commentato la scelta fatta con il club:

"Sono molto contento di poter continuare con la Roma e di migliorare. E’ un nuovo punto di partenza. Posso ancora fare tanto. La mia volontà è sempre stata questa anche se il contratto era in scadenza. Da un paio di mesi parlavo con la società e sono felice di restare qui”.

Un'importante notizia per la Roma: dopo 113 presenze con la maglia della Lupa il giocatore classe '85 è ancora un perno fondamentale nell'undici di Fonseca. Risolto dunque uno spinoso nodo per la dirigenza giallorossa, che blinda per un'altra stagione un giocatore capace di fornire corsa, qualità e grande personalità.