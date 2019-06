Calciomercato Roma, Higuain è possibile: 12 milioni per il prestito

Condizioni favorevoli per un approdo di Gonzalo Higuain alla Roma: la Juventus chiede 12 milioni per il prestito dell'argentino, chiuso da Ronaldo.

Nel calcio, che è materia deformabile, non c'è nulla di stabilito a priori, di già deciso in partenza: nella maggior parte dei casi si ragiona così, poi bisogna fare i conti con le classiche eccezioni che fanno da conferma a una regola non scritta. E' il caso di Gonzalo Higuain.

L'argentino è ancora in prestito al dalla e, nonostante i 'Blues' possano riscattarlo (il blocco del mercato non influirà sugli acquisti formalizzati mesi fa), sono davvero poche le chances di vederlo a Londra anche ai nastri di partenza della nuova stagione.

Scontato, quindi, il ritorno in bianconero: qui, però, le condizioni per un rilancio sono tutt'altro che favorevoli e nemmeno la nomina di Maurizio Sarri sembra poter risollevare le sorti del 'Pipita', stremato da un dualismo con Cristiano Ronaldo che in -Juventus dell'11 novembre raggiunse picchi vertiginosi.

L'allenatore toscano vuole spostare il portoghese al centro del villaggio che, per i profani, è l'attacco: punta di riferimento per migliorare sensibilmente la quota dei goal e sfruttare ogni sfumatura dell'immenso talento del cinque volte Pallone d'Oro.

Tradotto: per Higuain lo spazio sarebbe ridotto ai minimi termini, condizione fertile per un addio. In l'unica opzione plausibile sarebbe rappresentata dalla , tentata dal puntare sull'ex come rivelato da 'Il Corriere dello Sport'.

La Juventus potrebbe acconsentire a una cessione in prestito a 12 milioni, considerato che l'ingaggio non sarebbe proibitivo (guadagnerebbe, al lordo, poco più del partente Edin Dzeko). Insomma, dal punto di vista economico non esisterebbero particolari problemi.

Al massimo, le perplessità del classe 1987 sono legate all'aspetto tecnico, all'immagine di smobilitazione che la Roma sta dando di sé con le cessioni di Dzeko, appunto, e Manolas, a un passo dal Napoli. Se dovesse ricevere le giuste garanzie non è da escludere un colpo di scena di quelli da ricordare a lungo: Higuain alla Roma si può, dipende solo da lui.