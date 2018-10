Calciomercato Roma, Herrera soluzione low cost: Porto rassegnato

La Roma insiste per avere Herrera a gennaio e dal Portogallo arrivano buone notizie per i giallorossi: "L'anno scorso è successa la stessa cosa".

Il nuovo obiettivo per il calciomercato della Roma è un centrocampista. Già per gennaio Monchi starebbe pensando di regalare a Di Francesco un rinforzo per la mediana, rimasta sguarnita dopo la cessione di Strootman al Marsiglia con il mercato in entrata già chiuso.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’ il nome a cui i giallorossi stanno pensando è quello di Héctor Herrera. Il mediano classe 1990, in forza al Porto, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e le trattative per il rinnovo sono naufragate da diversi giorni. La Roma potrebbe prenderlo a zero a giugno, ma l’intenzione è quella di provare a strapparlo già a gennaio per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro. La clausola da 40 milioni di euro non preoccupa troppo gli uomini di mercato della Roma.

Dal Portogallo arrivano buone notizie per i giallorossi in questo senso. Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, in conferenza stampa ha commentato la situazione di Herrera e ha ricordato non essere il primo caso. “L’anno scorso è già successa la stessa cosa con un altro giocatore” ha affermato, alludendo alla situazione di Marcano. Anche il centrale spagnolo ha lasciato i Dragões a parametro zero lo scorso giugno, per accasarsi proprio alla Roma.

L’allenatore dei lusitani ha anche parlato delle decisioni in casa Porto: “Il presidente Pinto da Costa è sovrano: accettiamo e non commentiamo le sue decisioni”. Parole che lasciano trasparire una poca volontà anche da parte del presidente di rimettersi al tavolo e provare a trattenere Herrera. La Roma, sempre alla finestra, spera.