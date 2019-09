Calciomercato Roma, Gonalons pronto all'addio: prestito con obbligo di riscatto al Granada

Maxime Gonalons si appresta a lasciare la Roma: il centrocampista è vicino al Granada, l'obbligo di riscatto è fissato a 5 milioni di euro.

Priorità alle cessioni in questi ultimi giorni di calciomercato della : la società giallorossa ha praticamente definito l'addio di Maxime Gonalons dopo l'ultima stagione in prestito al : il centrocampista francese è pronto a tornare in , questa volta per vestire la maglia del Granada.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', la trattativa che porterà Gonalons in Andalusia è ormai vicinissima dalla fumata bianca: le due parti sono in costante contatto, l'accordo è stato raggiunto sulla base del prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Un'avventura mai veramente decollata quella del classe '89 in maglia giallorossa: solamente 23 presenze nella capitale con due assist, sono invece 13 i gettoni al Siviglia con un goal all'attivo. Ora la nuova avventura in cerca del rilancio in una piazza sicuramente meno blasonata.