Calciomercato Roma, Gerson ai saluti: accordo con il Flamengo

Rientrato dal prestito alla Fiorentina, Gerson saluta la Roma e torna in patria: accordo raggiunto dai giallorossi per la cessione al Flamengo.

Un'avventura italiana fatta con poche gioie e tante delusioni: Gerson lascia la e saluta la , il suo futuro è in patria, dove vestirà la maglia del Flamengo. L'accordo tra le due società è arrivato nelle ultime ore.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il centrocampista brasiliano passerà al club sudamericano in via definitiva: la trattativa ha trovato la fumata bianca sulla base di 10 milioni di euro più una percentuale del 10% da versare alla Roma in caso di futura rivendita.

Il club di Rio de Janeiro ha strappato Gerson alla Dinamo Mosca proprio quando sembrava tutto fatto per il trasferimento del classe '97 in .

Prelevato dai giallorossi per circa 18 milioni di euro dal Fluminense nell'estate del 2016, il giocatore lascia l' dopo 42 partite con la maglia del club capitolino e 40 presenze nella , dove ha giocato in prestito nell'ultima stagione.