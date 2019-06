Calciomercato Roma, Gerson verso la Dinamo Mosca: 10 milioni

Tra i giocatori della Roma in uscita figura anche Gerson: Dinamo Mosca pronto a mettere sul piatto 10 milioni, per i giallorossi un'altra plusvalenza.

Rivoluzione in atto alla : dopo aver affidato la guida tecnica a Paulo Fonseca, la società giallorossa è alle prese con le cessioni che dovranno sistemare il bilancio entro il 30 giugno, nel rispetto dei paletti del Financial Fair Play.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'ultimo in ordine di tempo ad aggiungersi alla folta lista dei partenti è Gerson, rientrato dal prestito alla : come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', per il brasiliano c'è il forte interesse della Dinamo Mosca.

L'articolo prosegue qui sotto

Operazione da 10 milioni di euro più una percentuale su un'eventuale futura rivendita in favore della Roma: manca il sì del centrocampista che ha già fatto capire di non essere attratto dal , deciso a prenderlo con la formula del prestito.

Nel caso della Dinamo Mosca sarebbe un trasferimento a titolo definitivo con plusvalenza incorporata per i capitolini, ossigeno puro per le casse.

Oltre a Gerson stanno per dire addio anche Kostas Manolas (diretto al ), Edin Dzeko (accordo vicino con l' ) e Luca Pellegrini (verso la nell'ambito di uno scambio con Spinazzola).