Calciomercato Roma, Gerson al Flamengo è ufficiale

Un'avventura italiana fatta con poche gioie e tante delusioni: Gerson lascia la e saluta la , il suo futuro è in patria, dove vestirà la maglia del Flamengo. Le due società hanno trovato l'accordo nella giornata odierna ed in serata è arrivata l'ufficialità.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

É OFICIAL! Gerson é o novo reforço do Mengão! O meia de 22 anos foi comprado junto à Roma e assinou contrato até dezembro de 2023. Seja bem-vindo, craque! Muito sucesso com o Manto Sagrado! pic.twitter.com/bDbOVXOPOH

Questo il comunicato emesso dal club verdeoro.

Poco dopo è arrivato anche il comunicato della Roma, all'interno del quale viene specificato che il trasferimento farà guadagnare ai giallorossi 11,8 milioni di euro.

"Il calciatore brasiliano si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 11,8 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del Calciatore a un altro club, all'AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l'acquisto. Il centrocampista ha giocato due stagioni alla Roma, collezionando 42 presenze e siglando due gol. Nel 2018-19 è passato in prestito alla . Il Club augura a Gerson le migliori fortune per il futuro".