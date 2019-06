Calciomercato Roma, Frattesi ha convinto: sarà esercitato il contro-riscatto

Davide Frattesi ha convinto la Roma tra l'esperienza in B ad Ascoli e il Mondiale Under 20. I giallorossi eserciteranno il contro-riscatto.

Davide Frattesi tornerà alla . Secondo 'Sky Sport', i giallorossi sono stati convinti dalle prestazioni del centrocampista che è passato al nell'estate 2017.

Sarà quindi esercitato il controriscatto sul centrocampista classe 1999, messosi in luce all' in B quest'anno e con l' al Mondiale Under 20 nel gruppo di Paolo Nicolato, arrivato fino alla semifinale.

Il contro-riscatto di Davide Frattesi dovrebbe attestarsi intorno ai 10 milioni di euro, una cifra importante investita dalla Roma per un giocatore su cui Fonseca potrebbe puntare anche da subito.

Il 20enne non ha mai esordito in ed è reduce dalla sua prima stagione di Serie B con l'Ascoli, con 32 presenze senza mai trovare il goal.