Calciomercato Roma, Florenzi può andare in Spagna: il Valencia spinge

Il Valencia giocherà gli ottavi di Champions e potrebbe avere in squadra anche Florenzi: offerta alla Roma.

E' bagarre per prelevarlo dalla , visto il pensiero di Fonseca su di lui. Prima di Alessandro Florenzi, nella gerarchia giallorossa, diversi giocatori. E così, difficilmente, il duttile giocatore romano continuerà nella sua casacca giallorossa anche dopo gennaio. Occhio alla novità che porta all'estero, a .

Il Valencia è infatti seriamente intenzionato a portare Florenzi tra le sue fila nel calciomercato invernale, così da avere un rinforzo d'esperienza sia in , sia in . In ci sono , e , ma il richiamo della musichetta potrebbe portare l'ex per la prima volta all'estero.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Valencia è in procinto di presentare alla Roma un'offerta sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. Questo scatterebbe per circa 20 milioni di euro. In più la squadra spagnola ha intenzione di pagare l'ingaggio rimanente del giocatore fino al prossimo 30 giugno.

In Champions il Valencia sfiderà proprio l' di Gasperini, nell'ottavo delle sorprese: una delle due potrà addirittura essere tra le migliori otto d'Europa e magari continuare a provare a spingersi oltre come mina vagante di un torneo quest'anno limitato alle squadre provenienti dalel cinque grandi leghe continentali.

Il 28enne è rimasto in panchina per ben sei gare durante questa stagione tra ed . Nelle ultime due gare è partito titolare, ma la sensazione è che Fonseca non lo veda ancora come prima scelta. Su questo dubbio si costruirà il suo addio o meno.

Il Valencia sta tra l'altro lottando per tornare immediatamente in Champions, comunque vada l'attuale campagna europea: appena quattro i punti che separano la squadra di Celades dal quarto posto. Magari colmabili dopo l'arrivo di Florenzi. Si vedrà.