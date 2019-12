Calciomercato Roma, Florenzi alla Fiorentina? Hysaj il possibile sostituto

Alessandro Florenzi continua ad essere 'combattuto' nella sua scelta. Se dovesse partire, la Roma penserebbe ad Hysaj come sostituto.

Come vi abbiamo raccontato lunedì, Alessandro Florenzi potrebbe lasciare la nel mercato di gennaio e la , ad oggi, è in pole-position per accoglierlo.

Un trasferimento in viola, rappresenterebbe per lui la soluzione ideale, visto che gli permetterebbe di approdare in una squadra che gli garantirebbe più minuti in vista di ed inoltre gli consentirebbe, vista la vicinanza tra le due città, di non dover spostare la sua famiglia dalla Capitale.

Mancini infatti è stato molto chiaro con Florenzi: se non dovesse trovare spazio fino a giugno, potrebbe anche non partire con la Nazionale per Euro 2020.

Secondo 'Il Corriere della Sera', la Roma avrebbe anche già individuato il sostituto. Stiamo parlando di Elseid Hysaj, in uscita dal già da questa estate, ma poi rimasto per mancanza di accordi e soluzioni adatte a lui.

Intanto lunedì sera c'è stata la cena 'aziendale' della Roma, dove Florenzi ha anche preso parola davanti a tutti in qualita di Capitano. Dalle sue parole, però, non è filtrato assolutamente nulla, come evidenziato dal 'Corriere dello Sport'.