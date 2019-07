Calciomercato Roma, Florenzi piace al Tottenham: può sbloccare Alderweireld

Il Tottenham cerca un terzino dopo la cessione di Trippier e pensa a Florenzi. La Roma potrebbe inserirlo nell'affare Alderweireld.

Il futuro di Alessandro Florenzi potrebbe essere davvero lontano da . Il terzino infatti non è incedibile e sarebbe ora nel mirino del .

Gli Spurs, dopo la cessione di Trippier all' , starebbero valutando l'acquisto di Florenzi e secondo 'Il Tempo' i giallorossi potrebbero decidere di sacrificarlo per arrivare ad Alderweireld.

Il difensore belga resta un obiettivo della Roma ma il Tottenham per cederlo pretende il pagamento della clausola da 27,6 milioni di euro. L'eventuale inserimento di Florenzi nell'affare però potrebbe ammorbidire la posizione degli inglesi.

La Roma intanto ieri avrebbe sondato il terreno con Alessandro Lucci per l'eventuale sostituto di Florenzi che sarebbe stato individuato in Hysaj. Il terzino albanese lascerà sicuramente , ma il suo trasferimento all'Atletico è tramontato dopo l'arrivo di Trippier a Madrid e ora potrebbe finire nella Capitale.

Fonseca d'altronde in conferenza stampa non aveva assicurato che Florenzi sarebbe stato il capitano della sua Roma. Ulteriore segnale di come la permanenza del terzino a Trigoria sia tutt'altro che scontata.