Calciomercato Roma, Esposito nell'affare Dzeko: i giallorossi vogliono un Zaniolo bis

La Roma punta al giovane attaccante dell'Inter: difficile però che i nerazzurri lascino andare Esposito per Dzeko.

Poco più di due settimane al termine del calciomercato estivo in e squadre del massimo campionato italiano quasi pronte ad affrontare la lunga stagione che si concluderà il prossimo maggio. Qualche accorgimento dev'essere comunque ancora fatto, anche tra le big. L', ad esempio, continua a puntare Edin Dzeko.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Dopo l'acquisto di Romelu Lukaku, con Icardi sempre più ai margini del progetto nerazzurro, l'Inter vuole completare l'attacco con il bomber bosnico in forza alla . Ancora nebuloso il futuro attorno all'ex Manchester CIty, che potrebbe rimanere in giallorosso o sposare il nuovo progetto meneghino.

La Roma chede 20 milioni più 2 di bonus per lasciare andare via Dzeko, così da poter reinvestire la cifra su un altro bomber. La novità, secondo La Gazzetta dello Sport, è l'idea giallorossa di uno Zaniolo bis: un anno dopo, un giocatore esperto per un giovane. Più una parte economica.

Se lo scorso anno Nainggolan finì all'Inter, mentre Santon e Zaniolo approdarono alla Roma, stavolta la società capitolina vorrebbe puntare all'attaccante Sebastiano Esposito, classe 2002 che ha ben impressionato in questo pre-campionato con la maglia nerazzurra.

Difficile che l'Inter lasci però andare Esposito, sia per le doti mostrate in queste settimane, sia per evitare di ripetere l'errore Zaniolo. Più probabile che l'affare Dzeko si chiuda solamente davanti ad un pagamento economico, senza contropartite.

Giorni essenziali per l'Inter e la Roma, che valutano il futuro di Dzeko: settimana decisiva, se non dovesse arrivare il trasferimento difficile possa concretizzarsi più avanti.