Calciomercato Roma, El Shaarawy lontano dal rinnovo: la Juventus può offrire Perin

El Shaarawy non sarebbe convinto di rinnovare e si guarda intorno, tra le ipotesi uno scambio con la Juventus: alla Roma finirebbe Perin.

Non solo De Rossi, Dzeko e forse Zaniolo, la rischia seriamente di perdere anche quello che forse è stato il suo miglior giocatore di questa tribolata stagione: Stephan El Shaarawy .

Secondo 'Il Corriere dello Sport' l'attaccante, il cui contratto con la Roma scade nel 2020 , non ha ancora ricevuto una vera offerta per il rinnovo e non sarebbe puù così convinto di restare nella Capitale.

El Shaarawy infatti spera di ottenere un aumento dell'attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro più bonus a circa 4 . Richiesta che la Roma, specie senza Champions, difficilmente potrà accontentare.

Ecco perchè El Shaarawy si sta seriamente guardando intorno, mentre la Roma alla fine potrebbe pensare di cederlo per ottenere una discreta plusvalenza.

El Shaarawy piace in Premier ma preferirebbe restare in anche per conquistare un posto agli Europei 2020 tanto che, secondo 'Il Corriere dello Sport', non sarebbe da escludere un trasferimento alla .

L'italo-egiziano d'altronde piace da sempre a Maurizio Sarri che lo voleva già a e la Juventus potrebbe offrire alla Roma un portiere di sicuro affidamento come Mattia Perin , peraltro già allenato da Gasperini (probabile futuro allenatore giallorosso) ai tempi del .

Il portiere è originario di Latina e dunque sarebbe ben lieto di tornare vicino casa, inoltre Perin alla Roma potrebbe a giocare con continuità. Un dettaglio non da poco in vista degli Europei.

L'ipotesi di un clamoroso scambio El Shaarawy-Perin insomma non sarebbe fantamercato ma ad oggi tutte le strade restano aperte, compresa quella che prevede un rilancio del nuovo direttore sportivo giallorosso Petrachi che potrebbe offrire il rinnovo all'attaccante proprio sul gong. Non resta che attendere.