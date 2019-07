Calciomercato Roma, è fatta per Mancini: 21 milioni più 5 di bonus

La Roma ha chiuso l'affare Gianluca Mancini con l'Atalanta: il difensore arriverà in prestito con obbligo di riscatto per 21 milioni più 5 di bonus.

In arrivo il primo rinforzo in difesa per la : i giallorossi hanno chiuso con l' l'operazione Gianluca Mancini. Il difensore centrale arriverà in prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni, ai quali andranno poi aggiunti altri 5 di bonus.

Fra le parti vanno limati soltanto gli ultimi dettagli, con i club che stanno scambiandosi gli ultimi documenti. Il giocatore è atteso nella capitale già nella serata di oggi, mentre nella giornata di domani, mercoledì, sosterrà le visite mediche a Villa Stuart.

Mancini sarà dunque il primo innesto nel reparto arretrato per Paulo Fonseca, che rimpiazza l'addio di Manolas, ceduto al . Ma non sarà l'unico: i giallorossi infatti sono intenzionati a provarci fino in fondo anche per il belga Toby Alderweireld, di proprietà del .

Nel suo caso però si prevedono tempi più lunghi, e il ds Petrachi dovrà lavorare a fondo con gli agenti del giocatore e gli Spurs per definire l'operazione.