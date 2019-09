Calciomercato Roma, De Sanctis su Riccardi: "Mai pensato di darlo alla Juventus"

Il mercato si è concluso con gli ultimi due importanti colpi della : Mkhitaryan e Kalinic vanno ad arricchire il reparto offensivo di Fonseca, mentre dalla non è arrivato Daniele Rugani. Il team manager Morgan De Sanctis ha commentato quest'ultima operazione, che vedeva coinvolto anche il giovane talento Alessio Riccardi.

Intervenuto in conferenza stampa, l'ex portiere ha spiegato il retroscena di mercato che vedeva coinvolto il nuovo giovane gioiello della Roma nell'affare Rugani:

"Non abbiamo mai pensato di privarci di Riccardi, così come degli altri accostati alla Juventus nella trattativa per Rugani. La Roma tiene i suoi prospetti importanti, sempre restando all'interno dei nuovi parametri economici".