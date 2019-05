Calciomercato Roma, De Rossi in attesa: possibile addio a fine stagione

In scadenza di contratto, De Rossi è in attesa di capire quale sarà il proprio futuro alla Roma: rinnovo o possibile nuovo ruolo da allenatore.

"Del doman non v’è certezza", scriveva Lorenzo il Magnifico. La frase perfetta per descrivere l'attuale situazione di Daniele De Rossi alla . Il capitano giallorosso è infatti chiamato a viversi il momento, godendosi le tre gare che restano da qui al termine della stagione, quella che potrebbe rivelarsi essere stata la sua ultima con la maglia della Roma.

Con un contratto in scadenza il prossimo giugno, il centrocampista non ha ancora discusso alcun rinnovo con il club. Una situazione irreale, considerando che si sta parlando del simbolo dell'attuale rosa nelle mani di Claudio Ranieri, con la Roma che ha però rinviato ogni decisione a campionato finito, come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

Avvolti da un'incertezza generale, i capitolini devo infatti ancora capire chi sarà alla guida della squadra la prossima stagione, nonché se il club giocherà o meno in . Una serie di fattori dalla quale potrebbe dipendere anche la permanenza o meno di Daniele De Rossi, pronto, dal canto suo, a firmare un rinnovo per un'altra stagione.

L'idea iniziale della bandiera della Roma era infatti quella di proseguire per un altro anno con i giallorossi, conscio di poter dare ancora una grande mano. Nel caso in cui un rinnovo non dovesse però arrivare, la carriera da calciatore di De Rossi potrebbe chiudersi tra qualche settimana, con il giocatore che potrebbe poi decidere di dare inizio a una nuova avventura da allenatore nelle giovanili.

Non resta dunque che attendere la fine del campionato per scoprire quale sarà il futuro del capitano giallorosso, condizionato nel corso di questa stagione da numerosi infortuni ma pronto a dare tutto il proprio contributo alla causa romanista da qui al termine della stagione. A partire dalla gara di domenica sera contro la , da sempre una sfida sentitissima per De Rossi.