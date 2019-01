Calciomercato Roma: De Paul tenta Monchi, Karsdorp ai saluti

La Roma studia il colpo Rodrigo De Paul per rinforzare la trequarti nella prossima estate. Karsdorp è invece pronto a tornare in Olanda in prestito.

Il pensiero all'immediato, ma un occhio sempre vigile sul futuro: questo è il diktat della Roma per il calciomercato invernale. Di Francesco ha bisogno di rinforzi da subito, ma Monchi pensa anche in prospettiva. Ed è per questo che, secondo il 'Corriere dello Sport', ha puntato forte su Rodrigo De Paul , obiettivo su cui lavorare per il mese di luglio.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'argentino piace al direttore sportivo giallorosso già da tempo e l'esplosione di questa prima parte di stagione, con 6 goal già all'attivo e un rendimento ampiamente sopra la media delle sue prime due stagioni in Italia con l' Udinese . Per i friulani è un elemento indispensabile nella corsa alla salvezza, ragion per cui a gennaio sembra impossibile che i Pozzo ci vogliano rinunciare.

Inoltre negli scorsi mesi De Paul ha prolungato il proprio accordo con l'Udinese fino al 2023, una mossa che ha dato più potere nelle contrattazioni alla società ma che non ha spento l'interesse di mezza Italia, che lo segue da vicino. Tra le squadre in corsa ora c'è anche la Roma, che vede nel classe 1994 un trequartista completo. Potrebbe prendere il posto in rosa del connazionale Pastore, che finora ha deluso.

L'articolo prosegue qui sotto

Per De Paul la seconda metà di 2018 è stata una crescita continua, arrivata anche fino all'Albiceleste. Ha esordito con la sua nazionale l'11 dicembre scorso ed è pienamente nel giro. Insieme a lui, la Roma monitora anche il centrocampista norvegese del Genk Sander Berge .

Per far posto agli eventuali nuovi innesti la Roma lavorerà molto in uscita, anche se le cessioni sono già pronte a partire in questa sessione di mercato. La prima è quella di Rick Karsdorp , destinato a tornare in Olanda, al Feyenoord, il club in cui è cresciuto e da cui la Roma l'ha prelevato. Finora il terzino destro è stata una delusione, anche se gli infortuni e il minutaggio complessivo di 119 minuti non l'hanno aiutato. Una delegazione del club olandese è arrivata in Italia per chiduere l'operazione sulla base di un prestito.

Possibili partenze in prestito anche per i giovani Coric e Bianda , che finora hanno avuto pochissimo spazio nonostante gli investimenti estivi importanti, e per Marcano , preso a parametro zero in estate: su di lui Monchi può fare anche una plusvalenza.