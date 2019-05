Calciomercato Roma, dalla Turchia: Dzeko atteso ad Istanbul per trattare con il Fenerbahce

Dzeko è atteso in Turchia per trattare con la dirigenza del Fenerbahce un possibile trasferimento nella prossima stagione.

Potrebbe esserci la , nello specifico il , nel futuro di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, contratto in scadenza nel giugno del 2020, secondo quanto riportato dall'agenzia DHA, è atteso nella giornata odierna ad Istanbul.

In serata è infatti previsto un incontro con il presidente della società Ali Koç e con il direttore sportivo Mirsad Türkcan per capire se ci sono le condizioni per un suo trasferimento. 'Sky' tramiite l'entourage del giocatore ha confermato che l'attaccante sarebbe sì atteso a Istanbul, ma per una vacanza.

Nella stagione appena conclusa l'ex City ha collezionato in maglia giallorossa un totale di 40 presenze e 14 goal, 9 in campionato e 5 in .

Appare quindi a questo punto plausibile che nel futuro della Lupa ci possa non essere il numero 9 bosniaco, che nei giorni scorsi sarebbe stato approcciato anche dall', società con la quale avrebbe raggiunto un accordo di massima su ingaggio e durata del contratto da eventualmente sottoscrivere.