Calciomercato Roma: contatti per Pedro, Florenzi chiesto dal Valencia

Alessandro Florenzi valuta la proposta del Valencia, mentre la Roma continua il suo pressing sul Chelsea per avere Pedro.

La si conferma tra le società più attive in questa sessione di mercato invernale: la società giallorossa prosegue i propri contatti con il per avere subito Pedro, mentre sul fronte uscite Alessandro Florenzi potrebbe fare le valigie.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il terzino romano sta valutando un addio alla Lupa: nelle ultime ore l'interesse del si è fatto più concreto e la società spagnola ha già contattato il procuratore del giocatore per sondare il terreno.

La panchina nel derby contro la è solo l'ultima di tante in una stagione che ha visto Florenzi ai margini dei piani tecnici di mister Fonseca: 18 presenze per il classe '91, che sta seriamente pensando di cambiare maglia per essere sicuro di un posto ai prossimi Europei.

L'arrivo di Carles Perez non esclude però l'eventuale arrivo di un altro esterno offensivo: la Roma ha messo da tempo nella lista degli acquisti Pedro, ex e attualmente al Chelsea. I giallorossi continuano a discutere con il club londinese la formula giusta per portare l'esperto spagnolo in .