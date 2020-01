Calciomercato Roma, Caputo nuova idea per l'attacco: Scamacca può tornare al Sassuolo

La Roma, se dovesse partire Kalinic, pensa anche all'esperto Caputo per il ruolo di vice Dzeko. L'attaccante potrebbe lasciare Sassuolo.

Nonostante le smentite di rito il futuro di Nikola Kalinic alla non è così certo. E nel caso in cui l'attaccante croato dovesse lasciare Trigoria già a gennaio, ovviamente, i giallorossi dovrebbero trovare un altro vice Dzeko.

Ecco perché secondo 'Il Corriere dello Sport' nelle ultime ore sul taccuino di Petrachi sarebbe finito un nome a sorpresa come quello di Francesco Caputo, bomber del .

Caputo non è più giovanissimo ma, dopo una lunga trafila in Serie B, ha dimostrato prima all' e poi in Emilia di sapere come si fa goal anche in .

Inoltre l'opportunità di cimentarsi finalmente con una grande piazza potrebbe convincerlo a lasciare Sassuolo già a gennaio e trasferirsi alla Roma, dove sicuramente giocherebbe meno ma potrebbe lottare per obiettivi più ambiziosi della semplice salvezza.

Il Sassuolo peraltro non si metterebbe di traverso se Caputo manifestasse l'intenzione di cambiare aria, anche perché potrebbe anticipare il rientro di Gianluca Scamacca, guarda caso cresciuto proprio nella Roma ma oggi di proprietà neroverde ed attualmente in prestito all' dove sta facendo molto bene.

Infine per quanto riguarda il capitolo difesa la Roma ha respinto l'offerta del per Cetin, mentre resta sul mercato Juan Jesus che non rientra nei piani di Fonseca e piace sempre alla .