Calciomercato Roma, Brahimi nome caldo per sostituire El Shaarawy

La Roma si appresta a salutare El Shaarawy nelle prossime ore e ha già individuato il possibile sostituto: Brahimi del Porto è il nome più caldo.

La si conferma grande protagonista degli ultimi giorni di calciomercato. Il club capitolino sta per salutare Stephane El Shaarawy, che nelle prossime ore si accaserà in con lo Shanghai Shenhua, e pensa già alla sostituzione del 'Faraone' nella rosa del nuovo tecnico Paulo Fonseca.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', nel taccuino del Direttore sportivo Gianluca Petrachi è al primo posto il nome di Yacine Brahimi, esterno offensivo algerino di passaporto francese attualmente svincolato dopo l'esperienza con il .

Con i Dragoni Brahimi, classe 1990, ha giocato le ultime 5 stagioni, segnando 13 goal in 47 gare giocate in tutte le competizioni nell'ultima stagione. In precedenza l'algerino aveva indossato le maglie del Granada nella e in di e Clermont.

La Roma è intenzionata dunque a farsi avanti, ma la Lupa dovrà guardarsi dalla concorrenza che arriva dall' : sul giocatore c'è infatti anche l'interesse dell', che potrebbe mettere sul piatto un ingaggio più alto di quello che offriranno i giallorossi, per assicurarsi il giocatore.