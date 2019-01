Calciomercato Roma, Barrios priorità: prestito e 24 milioni a giugno

La Roma torna all'assalto del centrocampista colombiano in forza al Boca Juniors: prestito fino all'estate, poi verrebbe pagata la clausola.

Accostato in passato al Milan e qualche settimana fa alla Roma. Ora Wilmar Barrios entra di nuovo prepotentemente nel radar giallorosso. Falcidiata dagli infortuni in ogni reparto durante questa prima parte di stagione, la società giallorossa avrebbe individuato nel colombiano il rinforzo ideale.

Secondo Tyc Sports, infatti, la Roma avrebbe presentato al Boca Juniors l'offerta per Wilmar Barrios. Prestito da gennaio a giugno, dunque riscatto obbligatorio fissato a 24 milioni di euro in estate. Tale cifra, infatti, è a quanto ammonta la clausola rescissoria del duttile giocatore, capace di giocare anche sulla fascia.

Il 25enne colombiano ha partecipato all'ultimo Mondiale con la maglia della sua Nazionale, per poi mettersi in mostra in Copa Libertadores, fino alla storica finale tutta argentina poi persa contro il River Plate. Monchi l'ha osservato con attenzione ed ora è sul punto di compiere l'assalto finale.

Wilmar Barrios era finito anche nel mirino del Tottenham, ma la Roma si è mossa prima di tutti per portarlo in Italia. Da canto suo, dopo gli anni al Club Deportes Tolima e il salto al Boca Juniors, sembra essere pronto al grande passaggio in Europa, in una squadra habituè in Champions League.

Di Francesco ha dovuto fare i conti con i problemi fisici di De Rossi per metà girone di andata, in più sono spesso finiti ai box anche Pastore, Pellegrini e Nzonzi. Questo solamente riguardo il reparto che dovrebbe coprire Barrios, senza considerare difesa e attacco.

Prevalentemente mediano, Wilmar Barrios può giocare anche qualche metro più avanti. In più come detto, il giocatore colombiano può anche essere utilizzato anche come esterno di destra. L'ultima delle opzioni, in caso di assoluta necessità.