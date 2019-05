Calciomercato Roma, assalto a Tonali: Cellino chiede 40 milioni

Affondo della Roma nella trattativa con il Brescia per arrivare a Tonali: i giallorossi potrebbero fare cassa cedendo Schick, che piace in Bundesliga.

Movimenti in entrara e in uscita. Il prossimo calciomercato d'agosto potrebbe portare una vera e propria rivoluzione in casa . I giallorossi vogliono ripartire con un progetto ambizioso dopo una stagione considerata al limite del fallimento, soprattutto se non dovessero riuscire a centrare la qualificazione alla prossima .

Partendo dalle certezze, uno dei giovani talenti che la Roma proverà senza dubbio a portare a Trigoria sarà Sandro Tonali. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', i giallorossi hanno infatti già bloccato il giocatore del dalla scorsa estate e ora proveranno l'assalto decisivo per convicere Massimo Cellino a lasciar partire il centrocampista classe 2000.

Seguito da tempo anche da e , Tonali è stato uno dei grandi protagonisti della promozione del Brescia in , risalita che potrebbe anche facilitare la sua partenza a fine stagione. La Roma punterebbe infatti a ingolosire il club lombardo offrendo delle contropartite tecniche che potrebbero tornare molto utili alle rondinelle.

Si fanno i nomi di Ezequiel Ponce e Gregoire Defrel, giocatori giallorossi attualmente in prestito all' Atene e alla . Deciso a conquistarsi la salvezza in Serie A, il Brescia potrebbe infatti gradire l'arrivo di un nuovo attaccante.

Parlando invece di cifre, Cellino per cedere Tonali vorrebbe almeno 40 milioni di euro, con il patron del club lombardo che la scorsa estate sbarrò la strada alla Roma davanti a un'offerta da 13 milioni presentata dall'allora d.s Monchi.

Passando al calciomercato in uscita, si fa invece sempre più improbabile una permanenza di Patrik Schick a Roma. Secondo quanto raccontato da 'Il Messaggero', il giocatore potrebbe infatti lasciare l' per proseguire la propria carriera in .

, e i club che avrebbero chiesto delle informazioni sull'attaccate ceco, con i giallorossi pronti a prendere realmente in considerazione delle nuove offerte, viste le due stagioni molto deludenti del giocatore in quel di Roma.