Calciomercato Roma, Angelici su Almendra: "Petrachi ha parlato con Burdisso"

Daniel Angelici commenta l'arrivo in casa Xeneizes di De Rossi e rivela: "Petrachi e Burdisso hanno parlato di Almendra, ma non ci sono offerte".

Uno dei profili che piacciono maggiormente alla per il centrocampo è sicuramente Augustin Almendra, uno dei gioielli del Boca Juniors, che si è appena assicurato proprio in queste ore un rinforzo d'esperienza come Daniele De Rossi dopo l'addio di quest'ultimo ai capitolini.

Anche del classe 2000 ha parlato ai microfoni di 'Radio Radio' il presidente degli Xeneizes, Daniel Angelici, che ha confermato i contatti fra le due società.

"Ho saputo che il direttore sportivo della Roma (Petrachi, ndr) ha parlato con Burdisso per Almendra, ma non è arrivata una richiesta ufficiale".

L'interesse dunque è concreto, ma non è sfociato per il momento in proposte ufficiali, a differenza di quanto accaduto fra gli Xeneizes e De Rossi.

"Ho voluto Daniele per due motivi: si è sempre espresso bene verso il Boca e Burdisso mi ha parlato di lui e di cosa rappresenta. La nostra società è stata fondata da giovani italiani di Genova".

Angelici non ha dubbi su quello che sarà l'impatto del trentaseienne nel calcio argentino e spazza via ogni dubbio in merito.