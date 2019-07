Calciomercato Roma, Alderweireld per la difesa e Veretout è più vicino

La Roma ha individuato in Alderweireld l’elemento giusto per rafforzare la difesa. Per il centrocampo sembra intanto avvicinarsi Veretout.

La è sin qui certamente stata una delle società italiane che più si è mossa in sede di calciomercato. Se in uscita hanno salutato la capitale i vari Manolas, Luca Pellegrini ed El Shaarawy, in entrata sono arrivati Spinazzola, Diawara e Pau Lopez e a quanto pare non è ancora finita qui.

Il club giallorosso è infatti ancora alla ricerca di un elemento che garantisca duttilità e qualità al reparto arretrato e, se fino a pochi giorni fa il favorito d’obbligo per un ingresso nel pacchetto arretrato di Fonseca sembrava Gianluca Mancini, da qualche ora le cose sono cambiate.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, l’ continua a chiedere cifre importanti per il suo gioiello. Petrachi si è spinto fino ad offrire 21 milioni di euro più bonus ma non bastano, visto che il club bergamasco è più che propenso ad accettare delle dilazioni di pagamento, ma solo a patto che la cifra sborsata sia di 25 milioni più bonus.

Uno sforzo che la Roma al momento non intente compiere e quindi si è deciso di virare su Toby Alderweireld. Il centrale belga è legato al da un contratto che prevede una clausola rescissoria da 30 milioni che scadrà il prossimo 25 luglio e l’intenzione è quella di aspettare quella data per poi provare a prendere il giocatore ad una cifra più bassa. Il difensore degli Spurs, che garantirebbe duttilità oltre che un enorme bagaglio d’esperienza, ha compiuto 30 anni e andrà in scadenza nel corso della prossima stagione, due fattori questi che potrebbero far scendere la sua valutazione a 10 milioni di euro o poco più.

Qualora si riuscisse a trovare un accordo con il club inglese, bisognerebbe poi trovare un’intesa con il giocatore che a Londra guadagna 4 milioni a stagione, troppi per la Roma che potrebbe spingersi fino a 2,5 più bonus ma fino a 2023.

Il club giallorosso nel contempo continua a lavorare anche su Jordan Veretout. Il centrocampista francese si trova a Moena con la ma praticamente da separato in casa. Come noto è seguito anche da e , a Roma però la fiducia è tanta. Secondo quanto riportato da Sky a Firenze attendono ancora un’offerta da 25 milioni senza contropartite ed i capitolini sono coloro che più si sono avvicinati a tale offerta. Al momento quindi il club giallorosso è in pole per il giocatore che, in rotta con l’ambiente gigliato, non vede l’ora di cambiare aria.

Altro nome per il centrocampo accostato alla Roma è quello del gioiello del Boca Juniors Agustin Almendra, un talento classe 2000 che piace anche al Napoli ed è già valutato 20 milioni di euro.

Per l’attacco infine, si continua a seguire Mariano Diaz del , ma il grande sogno è Gonzalo Higuain. Il Pipita è considerato cedibile dalla , ma continua a rifiutare ogni destinazione e la cosa complica i piani. L’operazione non si presenta semplice, ma a Roma continuano a sperare.