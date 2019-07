Calciomercato Roma, l'agente di Pau Lopez: "Lo voleva il Barcellona, ha scelto i giallorossi"

Un lampo in un momento delicatissimo: il mercato della prende quota con l'arrivo di Pau Lopez tra i pali, un trasferimento fortemente voluto dallo stesso giocatore, come riferisce l'agente dopo la firma sul contratto.

Ai microfoni del 'Corriere dello Sport', il procuratore del portiere spagnolo ha svelato un interessante retroscena:

" Mi ha chiamato il , ma anche tre squadre della Premier League volevano puntare forte su di lui, ma lui ha scelto la Roma. Quando è arrivata l'offerta dei giallorossi non ha avuto dubbi, mi ha detto 'voglio andare alla Roma' . Non ha avuto alcun dubbio".

Rifiutato il Barcellona per sbarcare in alla corte di Fonseca e fare il titolare tra i pali della porta giallorossa:

"Il Betis non voleva venderlo, all'inizio di giugno era considerato incedibile. Poi però la Roma ha fatto uno sforzo molto importante per averlo, e Pau Lopez per ringraziare Petrachi e per dimostrare la sua voglia di vestire la maglia giallorossa ha voluto 'sacrificare' una parte del suo stipendio per contribuire all'offerta d'acquisto".