Calciomercato, Rodrigo ha avvisato l'Atletico Madrid: vuole andare via, al City o al Bayern

Il centrocampista spagnolo è pronto a lasciare l'Atletico per 70 milioni, ma solo per Bundesliga o Guardiola: no a United e PSG.

Godin all' , Gimenez al , Juanfran e Filipe Luis via alla pari di Griezmann, forse al , forse altrove. L' però non a smesso di smontare il proprio giocattolo dopo una stagione deludente e un'età oramai avanzata dei suoi maggiori interpreti. Oltre gli over, via anche i giovani: come Rodrigo.

Rodrigo, o Rodri che dir si voglia, ha secondo Marca comunicato all'Atletico Madrid la volontà di lasciare il club per continuare la propria maturazione altrove. Ha anche confessato di essere pronto a lasciare, però, solamente in caso di offerte sostanziose da parte di o .

Il Manchester CIty sarebbe in vantaggio rispetto al Bayern, ma entrambe le squadre sono disposte a pagare la clausola rescissoria del centrocampista spagnolo, acquistato appena una stagione fa ma già pronto a lasciare Madrid per un nuovo team e un nuovo campionato.

Rodrigo non è comunque aperto ad ogni possibilità e di fatto non sembra intenzionato ad accettare la corte di e , altre due squadre disposte a mettere sul piatto i 70 milioni richiesti dal presidente dell'Atletico Madrid, Gil Marin. Ormai rassegnato dal perdere il suo centrocampista.

L'agente del giocatore, Pablo Barquero, è già al lavoro per negoziare un nuovo contratto con le squadre interessate, mentre Rodrigo aspetta la conclusione delle trattative che lo porteranno ad essere il secondo giocatore più costoso nella storia delle cessioni dell'Atletico. Meglio solo il compagno Gimenez, via per 80 milioni.

Simeone ha provato in tutti i modi a convincere il giocatore a rimanere, ma alla pari di tanti suoi colleghi preferisce cambiare aria. Una vera e propria rivoluzione quella dell'Atletico Madrid, a tratti inattesa ma prima o poi scontata. Sarà un'estate incandescente al Wanda Metropolitano.