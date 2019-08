Calciomercato, il rinnovo di Dzeko cambia tutto: da Icardi a Higuain, passando per Dybala

Il rinnovo con la Roma di Dzeko stravolge le mosse di Inter e Juventus: ora lo scambio Icardi-Dybala sembra essere l'unica via percorribile.

La notizia che nessuno si aspettava: Dzeko ha rinnovato il suo contratto con la fino al 2022, mettendo la parola fine sulle voci che lo davano molto vicino al passaggio all' .

Sarà di nuovo lui il centravanti dei giallorossi che avevano chiesto non meno di 20 milioni ai nerazzurri per far sì che il trasferimento potesse andare in porto. Nulla di tutto questo, a meno di colpi di scena, accadrà.

Blindando il bosniaco, la Roma rinuncia automaticamente a Icardi e Higuain che restano 'imbottigliati' nei rispettivi club: per 'Maurito' solo e potrebbero tentare l'assalto nei prossimi giorni, mentre sul tavolo per il 'Pipita' c'è un'opzione in meno.

Con un colpo di teatro, Petrachi 'mette nei guai' le rivali che potrebbero essere costrette a scendere a patti per imbastire uno scambio inimmaginabile fino a qualche settimana fa, ora quasi inevitabile: quello tra Icardi e Dybala.

Sarebbe un'operazione economicamente vantaggiosa per entrambe con ricche plusvalenze che sanerebbero in maniera importante i bilanci in un colpo solo, risolvendo peraltro le esigenze tecniche degli allenatori. Sarri avrebbe a disposizione una prima punta di livello, Conte un partner più che affidabile per Romelu Lukaku: non resta che attendere che tutti i tasselli vadano al loro posto.