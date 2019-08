Calciomercato, richiesta monstre del Manchester City per Sané: 150 milioni di euro

Il Manchester City ha rifiutato 80 milioni di euro provenienti dal Bayern Monaco per Leroy Sané: la richiesta è addirittura di 150.

Il non perde di vista Leroy Sané, grande obiettivo per la fascia sinistra dell'attacco: i bavaresi sognano lo scippo al , che però non si accontenterà facilmente dal punto di vista economico.

Come riportato da 'Metro', i bavaresi avrebbero avanzato un'offerta da 72 milioni di sterline (poco meno di 80 milioni di euro), rifiutata dai 'Citizens'. L'asticella inglese è nettamente più elevata rispetto alla proposta tedesca.

'The Telegraph' parla di una richiesta esorbitante: per strappare Sané a Guardiola serviranno non meno di 137 milioni di sterline, circa 150 milioni di euro, altrimenti nessuno si siederà al tavolo della trattativa.

Il contratto dell'esterno tedesco scadrà nel 2021 e recentemente è arrivata la proposta di rinnovo del Manchester City: messi sul piatto 200mila euro a settimana per cancellare completamente le voci d'addio di un ritorno in dopo l'esperienza allo 04.

Se quindi il vorrà davvero Sané dovrà compiere un grosso sacrificio e il bilancio ne risentirebbe pesantemente. Staremo a vedere.