I giocatori provenienti da Ucraina e Russia possono approdare in Serie A. Il conflitto nell'Est Europa ha porato la FIGC, secondo quanto rivela TMW, a lavorare per permettere l'approdo dei calciatori di Prem''er Liha e Prem'er Liga di giocare il massimo campionato italiano nelle prossime settimane.

Vista la sospensione del campionato ucraino e delle varie risoluzioni di contratto del torneo russo, nonchè dello stop di FIFA e UEFA alle gare europee di club e Nazionale, la federazione italiana ha deciso di dare una mano ai giocatori bloccati in questi giorni.

Proprio la FIFA ha concesso ai giocatori di Russia ed Ucraina di liberarsi dai propri club ed approdare ad un nuovo club in giro per l'Europa, così da proseguire la propria annata calcistica senza perdere gli ultimi mesi. In campo e non solo come spettatori.

QUANTI GIOCATORI POSSONO ESSERE ACQUISTATI?

Dal 10 marzo al 7 aprile 2022, ogni squadra di Serie A potrebbe acquistare due giocatori russi o ucraini (due ucraini, due russi, un ucraino e un russo) e utilizzaro nell'ultima parte di stagione.

Chi ha già 25 giocatori in lista Serie A può sostituire vecchi nomi con i nuovi arrivati e schierarli nelle ultime gare dell'annata 2021/2022 senza problemi. Nessun problema di sostituzione invece per chi non ha raggiunto la soglia.

ARRIVANO A TITOLO DEFINITIVO?

Gli eventuali acquisti dei giocatori provenienti dai due tornei saranno effettivi solamente fino al 30 giugno. Non sarà possibile far firmare ai calciatori contratti lunghi, ma solo di poche settimane. Il primo luglio torneranno nel club d'origine, certo con la possibilità di essere nuovamente acquistati dalle squadre italiane nella canonica finestra estiva di calciomercato.

I GIOCATORI EXTRACOMUNITARI

La regola dei due possibili acquisti sarebbe limitata ai giocatori comunitari. Se un club di Serie A ha già occupato tutti gli slot per i calciatori non provenienti dall'Unione Europea, non potrebbe in teoria portare nuovi extra dai tornei russi ed ucraini, neanche per due mesi a titolo temporaneo.