Calciomercato Reggina, ora è ufficiale: Mastour firma un contratto triennale

Hachim Mastour riparte dalla Reggina: c'è l'annuncio dopo la firma sul contratto triennale del trequartista classe '98.

Un talento cristallino ancora in cerca della dimensione ideale: Il trequartista italo marocchino Hachim Mastour, cresciuto nel settore giovanile del , riparte dalla Serie C, dove indosserà la maglia della Reggina.

Questo il comunicato ufficiale del club calabrese, che accoglie il giovane talento italo-marocchino:

"Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Hachim Mastour. Il calciatore si trasferisce al club amaranto con un contratto su base triennale. Indosserà la maglia numero 30".

Un avvio di carriera turbolento per il trequartista 21enne, sponsorizzato come potenziale crack da giovanissimo ma mai capace di imporsi in casa rossonera: prima i prestiti al Malaga e al PEC Zwolle, poi la breve avventura in Grecia con il PAS Lamia prima di svincolarsi.

Ora la nuova avventura alla Reggina, dove Mastour proverà a ritagliarsi il giusto spazio per convincere tutti di poter ambire anche alla .