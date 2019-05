Calciomercato Real Madrid, Zidane l'ha comunicato a Bale: non lo vuole più in squadra

Ceballos, Llorente e Bale non rientrano più nei piani di Zidane: si va verso la cessione nel calciomercato estivo.

E' tornato in sella al a nemmeno un anno dal suo addio. Ora Zinedine Zidane prepara una nuova grande stagione per i Blancos dopo il disastro di quella attuale, finalmente sulla via della conclusione. In attesa di possibili grandi acquisti come Hazard e Pogba, il tecnico francese comincia a fare pulizia.

Sì perchè secondo quanto riporta Marca, Zidane avrebbe già comunicato a tre giocatori l'intenzione di non puntare più su di loro in futuro. Dani Ceballos, Marcos Llorente e sopratutto Gareth Bale sono stati presi da parte e l'allenatore transalpino ha evidenziato che per loro nel 2019/2020 non ci sarà posto.

Bale e Zidane non hanno mai avuto un grande rapporto (eufemismo), tanto che dopo la finale di Champions vinta nel 2018 il gallese era pronto a lasciare il Real Madrid. L'addio del tecnico aveva cambiato le carte in tavola, ma ora i vecchi dissapori sono tornati e l'attaccante britannico lascerà i Blancos.

Bale, Ceballos e Llorente sarebbero dunque sul mercato, ma ciò non vuol dire che lasceranno il Real Madrid al 100%. I due spagnoli potrebbero lasciare il club in prestito davanti a determinate condizioni favorevoli ai Blancos, mentre per il gallese servirà una cifra importante.

In passato si è parlato di per Bale, che dovrà però accettare di tornare in Premier senza però avere la possibilità di giocare la . Difficile un suo approdo in e in , l'opzione inglese sembra la più plausibile, anche non in maglia Red Devils.

Un quarto epurato da parte di Zidane potrebbe essere Marcelo, che ha spesso dichiarato il suo amore per il Real Madrid. Nessun incontro tra i due per il momento, ma al termine della stagione le parti si vedranno per determinare il futuro. Che sì, potrebbe far scendere in campo l'interessatissima .