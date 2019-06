Calciomercato Real Madrid, van de Beek nel mirino: costa tra i 50 e i 60 milioni

Donny van de Beek è entrato nel mirino del Real Madrid: il centrocampista classe 1997 di proprietà dell'Ajax costa tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Alla caccia del numero sei. Dopo Rodrygo, Militao, Mendy, Jovic e Hazard, il Real Madrid punta al sesto colpo. Tutti gli indizi portano a un rinforzo a centrocampo e, dietro al nome di Paul Pogba, spunta quello di Donny van de Beek.

Il centrocampista classe 1997 dell' è entrato tra gli obiettivi del , come riporta 'De Telegraaf'. Non sarebbe chiaro se sia un nome che i 'Blancos' vorrebbero a prescindere o se sia soltanto un'alternativa al nome di Pogba, obiettivo numero uno di Perez.

Il costo del cartellino del talento olandese stimato dal club sarebbe da stimare tra i 50 e i 60 milioni di euro. Gli spagnoli, che hanno già speso 300 milioni per i cinque acquisti già ufficializzati, avrebbero deciso di spendere circa 50 milioni per van de Beek.

Per l'Ajax sarebbe la terza super cessione dell'estate, dopo quella già ufficializzata di Frenkie de Jong al per oltre 80 milioni e quella in divenire di Matthijs De Ligt, che si avvicina alla per circa 70 milioni di euro.

Un'apertura da parte di van de Beek a lasciare l'Ajax ci sarebbe già stata. Il direttore sportivo Overmars vorrebbe provare a trattenere il giocatore e se possibile rinnovargli il contratto. Ma dovrà resistere alla corte del Real Madrid.