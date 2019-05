Calciomercato Real Madrid, Van de Beek dell’Ajax tra gli obiettivi

Il Real Madrid ha individuato in Van de Beek un obiettivo per la prossima stagione. Il cartellino del talento dell’Ajax costa circa 60 milioni.

Quella che si avvicina alla conclusione è stata un’annata avara di soddisfazioni per il . I Blancos infatti, stanno vivendo un finale di stagione privo di veri obiettivi e di partite che mettono in palio titoli.

Con DAZN segui in esclusiva la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Per tale motivo, il club iberico ha a disposizione tutto il tempo possibile per concentrarsi sulla sessione estiva di calciomercato e, a quanto pare, dopo aver chiuso per Militao, ha già individuato altri elementi da inserire nella rosa da consegnare a Zinedine Zidane.

La sensazione è quella che il Real Madrid voglia compiere una sorta di mini-rivoluzione e, tra i giocatori che potrebbero sbarcare nella capitale spagnola c’è anche Van de Beek.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato da Marca, il club blanco ha individuato proprio nel centrocampista dell’ uno dei suoi obiettivi. Gli osservatori del Real hanno avuto modo di ammirare da vicino il talento 21enne nel corso del doppio confronto di e l’hanno poi continuato a tenere d’occhio per il resto della stagione.

Van de Beek è elemento dall’indiscusso valore, potrebbe però arrivare al Real solo nel caso in cui sfumasse quello che è il vero obiettivo di Zidane: Pogba. L’asso del piace tanto al tecnico transalpino, ma il suo ingaggio attualmente supera i limiti salariali imposti dal club e per questo arrivare a lui sarà tutt’altro che semplice.

Van de Beek, da alternativa potrebbe quindi diventare obiettivo primario, ma bisognerà fare in fretta. Sul giocatore olandese ci sarebbe infatti anche il pronto ad accelerare. L’operazione potrebbe richiedere un esborso da 60 milioni di euro, una cifra importante ma che non spaventa i Blancos.