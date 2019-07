Calciomercato Real Madrid, Vallejo in prestito: ufficiale al Wolverhampton

Il difensore spagnolo lascia il Real Madrid per approdare in Premier e vestire la maglia del Wolverhampton.

Continua la campagna di cessioni del, che in attesa di ufficializzare l'addio di Gareth Bale ha confermato l'addio a titolo temporaneo di: il difensore spagnolo giocherà infatti nel Wolverhampton fino all'estate del 2020.

Classe 1997, dopo essere stato acquistato dal Real Madrid nel 2016, ha giocato in prestito al Saragozza e dunque all' , prima di essere richiamato da Zidane per svolgere il ruolo di riserva nei Blancos Campioni d'Europa del 2017/2018.

Appena dodici le presenze nell'ultimo biennio per Vallejo, che d'accordo con la società ha deciso di andare a cercar fortuna altrove. Un bel colpo per il Wolverhampton, scatenato nel calciomercato in entrata negli ultimi giorni: Cutrone è ad esempio oramai vicinissimo.

Vallejo è tra l'altro reduce dalla vittoria dell'Europeo Under 21 in : un motivo in più per il Wolverhampton, pronto a dargli fiducia come titolare. L'acquisto del team inglese può essere uno dei colpacci dell'estate, visto quanto messo in mostra dal ragazzo in passato.