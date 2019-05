Calciomercato, Real Madrid su Mendy: il Lione chiede 50 milioni

Il Real Madrid, per volere di Zidane, si è fiondato su Ferland Mendy, terzino sinistro del Lione. Richiesta di 50 milioni, spagnoli fermi a 30.

I tifosi del si aspettano una rivoluzione e grandi colpi dal calciomercato estivo. Lo stesso Florentino Perez ha ammesso che uno degli obiettivi più forti è Eden Hazard. Ma non solo, anche nel pacchetto difensivo le Merengues faranno qualcosa.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Ferland Mendy, ad esempio, è il nome richiesto da Zinedine Zidane per affiancare Marcelo sulla fascia sinistra difensiva. Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', attorno al terzino del è quindi scattata l'asta dopo l'interesse mostrato anche dalla Juventus e dal .

Il cartellino del francese, classe 1995, è valutato dal Lione circa 50 milioni di euro. Il Real Madrid al momento ha presentato sul tavolo del club francese una prima offerta da 30 milioni di euro, che però è destinata a salire.

La trattativa andrà avanti nei prossimi giorni ma i pezzi da novanta della società del Real Madrid, Jose Angel Sanchez e Juni Calafat, sono scesi in prima persona per trattare il giocatore con il Lione e sono attesi direttamente in . Le Merengues sono intenzionate a rivoluzionare, almeno in parte, la squadra di Zinedine Zidane per la prossima stagione.