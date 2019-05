Calciomercato Real Madrid, Sergio Ramos chiede di essere liberato: offerta dalla Cina

Sergio Ramos avrebbe chiesto a Florentino Perez di essere liberato per accettare un'importante offerta dalla Cina: no del patron del Real Madrid.

La disastrosa stagione del potrebbe concludersi con un clamoroso colpo di scena sul mercato: Sergio Ramos avrebbe infatti manifestato la volontà di lasciare il club per accettare l'offerta di un club cinese.

Secondo quanto riferito all'interno di 'Jugones', programma di 'La Sexta', il capitano delle Merengues avrebbe chiesto a Florentino Perez di essere liberato per poter accettare un'importante proposta proveniente dalla .

Ramos ha incontrato il patron dei Blancos in compagnia del fratello-agente René Ramos e del suo avvocato Julio Senn. Di fronte alla richiesta lo stesso Florentino Perez avrebbe risposto in modo negativo: "Non puoi andartene, il Real non può regalare il suo capitano".

Il centrale spagnolo ha un contratto con le Merengues fino al 2021 con una clausola di 800 milioni, ma avrebbe chiesto di essere liberato gratuitamente per poter volare in Cina.

Il rapporto tra Sergio Ramos e Florentino Perez si sarebbe incrinato a marzo dopo l'eliminazione dalla per mano dell' in seguito a un acceso confronto negli spogliatoi: ora la diretta richiesta di cessione, il Real potrebbe perdere il suo storico capitano.