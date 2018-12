Calciomercato Real Madrid, pronti 50M per la clausola di Junior Firpo

Il Real Madrid ha intenzione di versare 50 milioni di euro nelle casse del Betis Siviglia per acquistare il laterale spagnolo Junior Firpo.

Il Real Madrid, visti i 31 anni compiuti da Marcelo, non vuole farsi trovare impreparato per il futuro. Per questo motivo, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di As, i Blancos stanno accelerando per l'esterno del Betis Siviglia Junior Firpo.

Il giocatore, classe 1996, ha firmato la scorsa estate il rinnovo con il suo attuale club fino al giugno del 2023 ma ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

L'intenzione di Florentino Perez, anche per scoraggiare eventuali concorrenti (ci sono sul ragazzo anche Juventus, Manchester City ed Arsenal) è quella di effettuare in maniera anticipata a gennaio il pagamento della clausola per poi avere a disposizione il giocatore a partire dall'estate del 2019.

Al momento in rosa il sostituto di Marcelo è il giovane Reguilón, che si è ben distinto quando è stato chiamato in causa da Solari. Verrà invece ceduto Theo Hernandez, attualmente in prestito alla Real Sociedad.