Calciomercato Real Madrid, Pogba nel mirino: è una richiesta di Zidane

Il Real Madrid ha individuato in Paul Pogba il nuovo grande obiettivo di calciomercato. Il Manchester United lo valuta 150 milioni di euro.

Sistemato l’attacco con Hazard e Jovic e puntellata la difesa con Militao (ed è anche molto vicino Mendy), il ha un nuovo grande obiettivo per la sua maestosa campagna acquisti estiva: assicurarsi un grande rinforzo per il centrocampo.

Secondo quanto riportato da Marca, il club iberico è pronto a soddisfare le richieste di Zinedine Zidane che già in tempi non sospetti ha individuato in Paul Pogba il campione da inserire nella sua linea di mediana.

Il sarebbe pronto a cedere il suo gioiello solo a fronte di un’offerta da 150 milioni di euro, una cifra enorme che i Blancos non voglio sborsare e che stanno cercando in qualche modo di abbassare.

Zidane avrebbe fatto già sapere al suo club che non è interessato a possibili alternative quali Eriksen e Van de Beek e che l’unico elemento sul quale vuole puntare è proprio Pogba. Per tale motivo avrebbe già chiesto ai suoi dirigenti uno sforzo ulteriore che conduca al buon esito dell’operazione.

Il tecnico transalpino conta anche sulla volontà del giocatore. Il centrocampista infatti, pur di trasferirsi a Madrid sarebbe disposto ad accettare un ingaggio minore di quello che percepisce attualmente a Manchester, ma abbinato ad un contratto più lungo.

Pogba non sarebbe convinto riguardo la bontà dei progetti futuri del Manchester United, è convinto che il suo ciclo con i Red Devils si sia chiuso ed è pronto a forzare la mano pur di partire.

Il Real, dal canto suo, è quindi pronto ad abbandonare piste che portavano ad altri nomi e a provare a piazzare l’ennesimo colpo della sua estate.