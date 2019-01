Calciomercato Real Madrid, Modric: "Sono felice e voglio restare"

E’ uno dei più forti giocatori del pianeta e, la scorsa estate, il suo nome ha fatto sognare tutti i tifosi dell’Inter. Luka Modric è uno di quei giocatori in grado di cambiare volto ad ogni squadra, il suo futuro però, a quanto pare sarà ancora al Real Madrid.

Il fuoriclasse croato, parlando al termine del match che ha visto i Blancos battere il Siviglia, ha aperto all’ipotesi del prolungamento del contratto che lo lega al suo club.

“Io sono qui. Ho un anno e mezzo di contratto ancora, non ho alcuna pressione e non sono preoccupato. Un anno e mezzo non è poco, io sono molto tranquillo. Mi sono sempre comportato bene con il club e continuerò a farlo”.