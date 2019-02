Calciomercato Real Madrid, Militao sta arrivando: manca solo la firma

Niente Juventus o Roma per Militao, che dovrebbe finire al Real Madrid per 50 milioni di euro. Un 21enne già pronto per i grandi palcoscenici.

Ammirato dal pubblico italiano, in prossimità per i presenti all'Olimpico, o comunque da vicino per chi ha seguito Roma-Porto attraverso uno schermo, Eder Militao è stata la grande richiesta delle big italiane ai propri direttori sportivi. Un giocatore da prendere assolutamente. Ma che a meno di sorprese giocherà con il Real Madrid.

Secondo Marca, infatti, Militao dalla prossima stagione sarà il rinforzo del Real Madrid in difesa. Senza passare dalle trattative serrate con uno dei club più duri in questo ambito, i Blancos metteranno sul piatto i 50 milioni di euro della clausola rescissoria. E tanti saluti a Oporto, gli azulejos e l'Oceano Atlantico.

21 anni appena compiuti, non solo nel campionato portoghese, ma sopratutto in Champions contro avversari di tutto rispetto, Militao ha dimostrato di essere pronto per il grande calcio. Rapido, tecnico, duttile, capace di giocare da esperto del settore sia al centro sia sulla fascia destra. Insomma, un giocatore che nel calcio moderno vale tutti i 50 milioni per cui verrebbe acquistato.

Del resto i prezzi del calciomercato sono ormai questi e spendere una tale cifra secca potrebbe anche risultare un investimento limitato per il Real Madrid. Seguito anche da Juventus e Roma, nessuna delle due ha comunque intenzione di puntare su di lui mettendo sul piatto così tanto, nonostante sia tra i difensori più importanti del futuro.

Mancherebbe solo la firma per portare Militao al Real Madrid, erede di Carvajal sulla destra, ma anche di Sergio Ramos e Varane al centro. L'ultimo nuovo arrivato dei Blancos, Odriozola, non ha avuto fin qui vita facile, ma con il portoghese la situazione dovrebbe essere differente.

Del resto la difesa del Real Madrid ha vinto tutto, e più volte, senza mai cambiare, ma ora comincia ad accusare il tempo. Lo si può vedere sia in Champions che in Liga e nell'estate 2019 le gerarchie pian piano potrebbero cambiare, divevendo poi definitive nel lungo periodo.

Militao scalpita per essere titolare anche nella squadra più importante al mondo, deciso a mettersi in gioco senza troppi giri di parole. Schivo, timido durante le interviste, leone in campo. Ciò che serve al Real Madrid pe il ricambio generazionale immediato.