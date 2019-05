Calciomercato Real Madrid, Mendy scelto per la fascia sinistra: pronti 45 milioni

Il Real Madrid ha già incontrato il Lione per discutere l'arrivo di Mendy: il connazionale Zidane lo vuole come rinforzo per la corsia mancina.

Zinedine Zidane comincia a costruire il suo prossimo , quello che dovrà riprendere a fare la voce grossa in e in Europa dal prossimo agosto. In attesa di capire qual esarà il colpo da mille e una notte (probabilmente Hazard), i Blancos stanno puntando forte su Ferland Mendy.

Classe 1995, Mendy è il prescelto di Zidane per la corsia sinistra. Marcelo potrebbe partire e in generale sembra aver dato tutto il suo massimo per il Real Madrid, mentre il francese di origine senegalese potrebbe diventare presto uno dei top europei sulla fascia mancina grazie all'aiuto del connazionale.

Secondo Marca è già avvenuto un incontro tra il Real Madrid e per discutere del trasferimento di Mendy, valutato 45 milioni dalla compagine francese. La società di Perez non ha certo problemi di liquidità e visto l'interessamento di Zidane potrebbe anche offrire una cifra del genere, ma proverà ovviamente comunque a strappare un miglior prezzo nelle prossime settimane.

Prima di entrare nel vivo della trattativa servirà però capire in che posizione il Lione terminerà il suo campionato, visto che l'OL è ancora in lotta per qualificarsi in . Rebus anche riguardo all'allenatore e dunque calciomercato in entrata e uscita per ora non prioritario.

In più i 45 milioni per Mendy rappresentano comunque un investimento importante, ma secondario rispetto alle cifre che Zidane vuole mettere sul piatto di e per arrivare ad Hazard e Pogba. Dunque prima i grandi nomi, dunque i rinforzi con meno appeal ma essenziali al futuro del Real.

23enne, Ferland Mendy ha giocato due buone stagioni di con la maglia del Lione e fa parte della prima squadra dal 2017, prevelato dal Le Havre. Il sogno è vicino, le difficoltà sembrano superabili senza troppi problemi.