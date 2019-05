Calciomercato Real Madrid, l'agente di Bale: "Zidane non vuole tenerlo"

Gareth Bale verso l'addio al Real Madrid, l'agente è furioso: "I tifosi devono vergognarsi, dovrebbero baciargli i piedi".

Il futuro di Gareth Bale sembra sempre più lontano dal : una stagione deludente per il gallese, che è stato più volte preso di mira anche dal pubblico del Bernabeu. L'agente punta oggi il dito contro Zinedine Zidane, che non sembra intenzionato a trattenerlo in estate.

Secondo quanto riferito da 'Marca', le dichiarazioni dell'agente Barnett non lasciano spazio a dubbi:

"Bale vuole rimanere, ma non sono sicuro che il signor Zidane voglia farlo restare. Bale è stato ed è, a mio parere, uno dei tre o quattro migliori giocatori del mondo. Il signor Zidane non ha però lo stesso mio pensiero".

Tanti i fischi ricevuti da Bale in questa stagione davanti al proprio pubblico, durissimo il commento del procuratore:

"Francamente dovrebbero vergognarsi, Gareth merita il massimo rispetto, il modo in cui è stato trattato dai sostenitori del Real Madrid è una vergogna, dovrebbero baciargli i piedi".

Qualche giorno fa lo stesso agente aveva aperto a un ritorno in Premier League: